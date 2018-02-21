Katliam yayını

Balıkesir
'in Havran ilçesine bağlı Eseler Mahallesi'nde yaşayan Ali Saral
(26), bir süre önce Hüseyin Beşeler Mahallesi'nde yaşayan Gülşen Çetinkaya'yı (27) istetti. Ancak ailesi genç kızı vermedi. Bu durumu gururuna yediremeyen Saral, önceki gece saat 23.00 sıralarında elinde 2 tüfekle Çetinkaya ailesinin evinin önüne geldi. Önce binanın önünde rastgele ateş eden Saral, ardından eve girip, ateş açmaya devam etti. Saçmalara hedef olan kızın annesi Melike (38) ile kardeşleri Ebru (16) ve Tuncay Çetinkaya (17) olay yerinde can verirken, Gülşen Çetinkaya ve diğer kardeşi Yasin Çetinkaya (2) ile Bayram Eren ve oğlu Murat Eren ise yaralandı.
Saldırıda hayatını kaybeden Tuncay Çetinkaya'dan (solda) geriye katil zanlısı Ali Saral (beyaz gömlekli) ile çektiği bu fotoğraf kaldı. OLAY YERİNİN SON HALİ
Saldırıdan sonra kan gölüne çevirdiği evden, Facebook'tan canlı yayın yapan Ali Saral, "Bu saatten sonra Hüseyin Beşeler köyündeyim, son hali" dedi. Saral, son olarak "Oldubitti kül oldu" ifadelerini paylaştı. Olaydan sonra yaya olarak kaçan Saral'ı yakalamak için harekete geçen jandarma, İz Takip Köpeği Lamba'yı da bölgeye getirdi. 3 cenaze otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, yaralı Gülşen Çetinkaya, Bayram Eren ve oğlu Murat Eren Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan 2 yaşındaki Yasin Çetinkaya ise Balıkesir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 8.5 SAAT SONRA YAKALANDI
Katil zanlısı Ali Saral, olaydan yaklaşık 8.5 saat sonra sabaha karşı jandarma ekipleri tarafından kendi mahallesinde saklandığı bir evde yakalandı. Sağlık raporu için Edremit Devlet Hastanesi'ne götürülen Ali Saral'a saldırı ihtimaline karşı jandarma yeleği giydirildiği görüldü. Saral tutuklandı.