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MSB ile şehit listesi sorgulama nasıl yapılır? - şehitler listesi sorgulama bugün açıldı!

E Devlet giriş üzerinden erişime açılan ve milyonlarca kişi tarafından sorgulanan soyağacı sisteminin ardından vatandaşlar şehit listesi sorgulamak için msb.gov.tr adresine akın etti. ’nın (MSB) resmi internet sitesinden ulaşılan şehit listesi sorgulama yaşanan büyük yoğunluk nedeniyle geçici süreliğine durdurulmuştu. Bugün tekrar açılması ile birlikte ‘’Ailemden şehit olanları listesini nasıl öğreneceğim’’ sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bu sistem ile Osmanlı’nın yıkılış dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yaşanan savaşlarda şehit olanların kaydı öğrenilebiliyor. Peki MSB ile şehit listesi nasıl sorgulanır?

Giriş Tarihi: 21.2.2018 14:15 Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 14:16
MSB ile şehit listesi sorgulama nasıl yapılır? - Milli Savunma Bakanlığı şehitler listesi sorgulama bugün açıldı!

Geçtiğimiz haftalarda E Devlet üzerinden erişime açılan soyağacı sorgulama işleminin ardından bu kez de MSB ile şehit listesi sorgulama sistemi dikkatleri üzerine çekti. 'nın resmi internet sitesi msb.gov.tr adresinden ulaşılan şehit listesi sorgulama sistemine yaşanan büyük yoğunluk nedeniyle şu an erişim sağlanamıyor. Bu sistem ile Osmanlı'nın yıkılış dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yaşanan savaşlarda şehit olanların kaydı öğrenilebiliyor. Peki MSB şehitler listesi nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar…

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MSB ile şehit listesi sorgulama nasıl yapılır? - Milli Savunma Bakanlığı şehitler listesi sorgulama bugün açıldı!
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