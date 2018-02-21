MSB ile şehit listesi sorgulama nasıl yapılır? - Milli Savunma Bakanlığı şehitler listesi sorgulama bugün açıldı!

Geçtiğimiz haftalarda E Devlet üzerinden erişime açılan soyağacı sorgulama işleminin ardından bu kez de MSB ile şehit listesi sorgulama sistemi dikkatleri üzerine çekti. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi msb.gov.tr adresinden ulaşılan şehit listesi sorgulama sistemine yaşanan büyük yoğunluk nedeniyle şu an erişim sağlanamıyor. Bu sistem ile Osmanlı'nın yıkılış dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yaşanan savaşlarda şehit olanların kaydı öğrenilebiliyor. Peki MSB şehitler listesi nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar…