Sınıra sıfır noktada ‘ilk yardım meleği’

TSK'nın Suriye
'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütleri PYD/PKKDEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Kilis'te Suriye sınırına gönüllü olarak gelen hemşire Zeynep Gökoğlu, savaş mağduru Suriyeli yaralı ve hastaların şifa bulması için gayret sarf ediyor. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüsü olan henüz 21 yaşındaki Zeynep Gökoğlu... Aydın Kadın Doğum Hastanesi'nde görev yapan Gökoğlu, Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı sınırın sıfır noktasındaki Çobanbey Sınır Kapısı'nda oluşturulan alanda ekip arkadaşlarıyla hayat kurtarmak için mücadele ediyor. Yakınlarının karşı çıkmasına rağmen Aydın'dan yaklaşık bin 200 kilometre uzaklıktaki sınır hattına yardıma koşan genç hemşire, Suriye'den gelen yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaların şifa bulması için hummalı bir çalışma yürütüyor. 'DİL, DİN, IRK AYRIMI YOK'
Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında teröristlerden temizlenen Rai (Çobanbey) ve Bab gibi yerlerden gelen günde yaklaşık 20 kişiye müdahale etmek durumunda kalan Zeynep hemşire, savaş mağdurlarının "ilk yardım meleği" gibi çalışıyor. Gece gündüz demeden çalışan Gökoğlu, fırsat buldukça da arkadaşlarıyla voleybol oynayıp yaktıkları sobanın etrafında kitap okuyor. Gökoğlu, "İşimiz sağlık, amacımız hayat kurtarmak. Bizim için dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı yok, bize gelen herkese bakmakla yükümlüyüz" dedi.