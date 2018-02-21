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Yasin ile Elif’in ı sürücüleri zora sokuyor

’da bir zamanlar avcıların hedef tahtası olarak kullanarak zarar verdiği trafik larına şimdi de aşıklar dadandı. Aşıklar tarafından zarar verilen trafik levhaları sürücüleri zora sokmaya başladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2018 09:37 Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 09:40
Yasin ile Elif’in aşkı sürücüleri zora sokuyor

Efeler ilçesine bağlı Paşayaylası yolundaki trafik ları üzerine yazılan yazılar nedeniyle işlevini yapamaz duruma geldi.

KAZA TEHLİKESİNE NEDEN OLUYOR

Yolun oldukça virajlı ve dik olması nedeniyle uyarı levhalarını algılayamadıkları için zaman tehlike yaşadıklarını belirten sürücülerden Ahmet Yaşar "Keskin virajların olduğu bölgelere konulan uyarı levhalarının üzerine siyah boya ile 'Yasin Elif' yazılmış. Uyarı levhasını üzerindeki siyah yazı nedeniyle birçok kişi algılayamıyor ve kaza tehlikesi yaşıyor" diyerek sorunun çözülmesini istedi.

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Yasin ile Elif’in aşkı sürücüleri zora sokuyor
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