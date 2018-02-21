Yasin ile Elif’in aşkı sürücüleri zora sokuyor

Aydın Efeler ilçesine bağlı Paşayaylası yolundaki trafik levhaları üzerine yazılan yazılar nedeniyle işlevini yapamaz duruma geldi.

KAZA TEHLİKESİNE NEDEN OLUYOR

Yolun oldukça virajlı ve dik olması nedeniyle uyarı levhalarını algılayamadıkları için zaman tehlike yaşadıklarını belirten sürücülerden Ahmet Yaşar "Keskin virajların olduğu bölgelere konulan uyarı levhalarının üzerine siyah boya ile 'Yasin Elif' yazılmış. Uyarı levhasını üzerindeki siyah yazı nedeniyle birçok kişi algılayamıyor ve kaza tehlikesi yaşıyor" diyerek sorunun çözülmesini istedi.