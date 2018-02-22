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polisi çocuğu öldüreni "" gibi çalışarak buldu

'da 3 yaşındaki bir çocuğun yüksekten düşerek sokakta öldüğü ileri sürülünce polis, NY (Olay Yeri Araştırma New York) dizisindeki olayı çözme tekniklerinin bir benzerini uygulayarak çocuğa bir kamyonetin çarpıp kaçtığını belirledi. Kamyonet şoförü yakalanarak gözaltın alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2018 09:59 Güncelleme Tarihi: 22.2.2018 10:13
Adana polisi çocuğu öldüreni CSI gibi çalışarak buldu

Olay, Yüreğir ilçesi Dedekorkut Mahallesi 842. Sokak'ta 18 Şubat günü meydana geldi. İddiaya göre, evinin önündeki sokakta oynayan (3) bir süre sonra ölü bulundu. Hemen olay yerine polis çağrıldı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğinin deneyimli dedektifleri ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çocuğun öldüğü anı gören iki kişi, polise çocuğun yüksekten düştüğünü ve kafasının parçalandığını söyledi. Polis, yaptığı incelemede çocuğun kafasının yüksekten düşme sonucu parçalanamayacağını belirledi. Bu arada bir kişi ise çocuğu gördüğünde havada olduğunu ancak yüksekten mi düştüğünü o an yoldan geçen bir aracın mı çarptığını bilmediğini söyledi.

Çocuğa bir aracın çarpmış olabileceği üzerinde duran polis, yaklaşık 84 kamera görüntüsünü inceledi. Polis, kameralardan 01 AUC 59 plakalı kamyonetin oyun oynayan çocukların arasına daldığını, küçük çocuğun kaçamayarak havaya fırlayıp kamyonetin altında kalarak can verdiğini belirledi.



KAZA İZLERİNİ SİLMEK İÇİN KAMYONETİNİ YIKATTI

Polis, kamyonet sürücüsünü tespit etmek için kaçtığı istikamete doğru güvenlik kamerası incelemesine devam ettiğinde zanlının Şehmuz Ö. (59) olduğunu ve dan hemen sonra yıkamacıya giderek kamyoneti temizlettiğini tespit etti. Polis, zanlıyı Yunus Emre Mahallesi'nde yakaladı. Yapılan incelemede zanlının kamyoneti yıkatmasına rağmen alt tarafta çocuğun kan lekelerine rastlandı. Zanlının sorgusunda, "Benim haberim yok, ben hiçbir şey hissetmedim, bilmiyorum. Ben kimseye çarpmadım. Kamyoneti de muayeneye gideceğim için yıkattım" dediği öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bünyamin Ok ise gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Adana polisi çocuğu öldüreni "CSI" gibi çalışarak buldu
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