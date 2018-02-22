Çalıştığı evden 3.5 milyonluk ziynet çaldı

İstanbul
Şişli'de yaşayan
Leyla Ç., 17
Şubat'ta evinde
bulunan 3 milyon
500 bin lira değerinde
ziynet eşyalarının
çalındığını
belirterek polise başvurdu.
Leyla Ç.'nin şikâyeti üzerine
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Büro Amirliği ekipleri
olayla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamera görüntülerini
inceleyen ekipler,
Leyla Ç.'nin yanında çalışan
ve bir süre önce işten ayrılan
Türkmenistan uyruklu
Narjemal B.'nin bir çantayla
evden ayrıldığını tespit etti.
Şüphelinin ziynet eşyalarını
Beykoz'da bir adrese götürdüğünü
belirleyen polisler düzenledikleri
baskınla Narjemal B.
ve birlikte yaşadığı Ali U.'yu
gözaltına aldı. Baskın yapılan
adreste, çalınan ziynet eşyaları
da ele geçirildi. Çift, polisteki
ifadesinde soygunu Leyla
Ç.'nin evinde çalışan 4 kişi ile
birlikte planladıklarını anlattı.
Olaya karışan 4 kişi daha
gözaltına alınırken ifadeleri alınan
zanlılar adliyeye sevk edildi.