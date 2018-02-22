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Çalıştığı evden 3.5 milyonluk ziynet çaldı

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2018
Çalıştığı evden 3.5 milyonluk ziynet çaldı
Şişli'de yaşayan Leyla Ç., 17 Şubat'ta evinde bulunan 3 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyalarının çalındığını belirterek polise başvurdu. Leyla Ç.'nin şikâyeti üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Leyla Ç.'nin yanında çalışan ve bir süre önce işten ayrılan Türkmenistan uyruklu Narjemal B.'nin bir çantayla evden ayrıldığını tespit etti. Şüphelinin ziynet eşyalarını Beykoz'da bir adrese götürdüğünü belirleyen polisler düzenledikleri baskınla Narjemal B. ve birlikte yaşadığı Ali U.'yu gözaltına aldı. Baskın yapılan adreste, çalınan ziynet eşyaları da ele geçirildi. Çift, polisteki ifadesinde soygunu Leyla Ç.'nin evinde çalışan 4 kişi ile birlikte planladıklarını anlattı. Olaya karışan 4 kişi daha gözaltına alınırken ifadeleri alınan zanlılar adliyeye sevk edildi.
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Çalıştığı evden 3.5 milyonluk ziynet çaldı
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