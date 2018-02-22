e-Devlet soyağacı sorgulama nasıl yapılır?! Alt üst soy bilgisi soy ağacı sorgulama burada!

Soyağacı sorgulama işlemine olan yoğun ilgi sürüyor özellikle ülkemizde sosyal medya üzerinden soy bilgisi konusunda yapılan erişim ve bağlantılar e-Devlet vatandaş portalının sağladığı yenilikleri bilmeyen vatandaşları da hareketlendirip sistem üzerinden alt ve üst kimlik soyağacı sorgulama işlemi yapmalarına neden oldu. Soyağacı sorgulamak kişiye psikolojik ve sosyolojik açıdan rahatlama getiriyor, birey bildiği temellerin sağlam olduğunu görüyor. e-Devlet soyağacı sorgulamada daha eski tarihlere nasıl gidilir? İşte bu sorunun yanıtı...