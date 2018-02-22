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e-Devlet nasıl yapılır?! Alt üst soy bilgisi sorgulama burada!

e-Devlet işlemi nasıl yapılır? Milyonlarca vatandaş öğrenmek ve soy bilgilerini öğrenmek adına araştırmalar yapmaya devam ediyor. Çok ciddi bir kitle e-Devlet üzerinden alt üst soy bilgisi sorgulamadan soyağaçlarını öğrense de hala büyük bir kitle bilgilerini görüntüleyemedi. e-Devlet üzerinden talep oluşturan vatandaşlara SMS ve mail de gelmesine rağmen sisteme girip soyağacını görüntüleyemeyen kişiler de mevcut. Peki e-Devlet soyağacı nasıl öğrenilir? İşte adım adı soy ağacı sorgulama...

Giriş Tarihi: 22.2.2018 09:37 Güncelleme Tarihi: 22.2.2018 14:24
e-Devlet soyağacı sorgulama nasıl yapılır?! Alt üst soy bilgisi soy ağacı sorgulama burada!

işlemine olan yoğun ilgi sürüyor özellikle ülkemizde sosyal medya üzerinden soy bilgisi konusunda yapılan erişim ve bağlantılar e-Devlet vatandaş portalının sağladığı yenilikleri bilmeyen vatandaşları da hareketlendirip sistem üzerinden alt ve üst kimlik soyağacı sorgulama işlemi yapmalarına neden oldu. Soyağacı sorgulamak kişiye psikolojik ve sosyolojik açıdan rahatlama getiriyor, birey bildiği temellerin sağlam olduğunu görüyor. e-Devlet soyağacı sorgulamada daha eski tarihlere nasıl gidilir? İşte bu sorunun yanıtı...

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e-Devlet soyağacı sorgulama nasıl yapılır?! Alt üst soy bilgisi soy ağacı sorgulama burada!
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