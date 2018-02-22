Emrah Serbes’ten, 4.5 milyon liralık tazminat talep edildi

Hayatını kaybedenlerin ailesinin avukatı Burcu Ece Güler tarafından Torbalı Asliye Hukuk Mahkemesine verilen 4,5 milyon liralık tazminat talebini içeren dilekçede, aynı aileden 3 kişinin ölümüne sebep olan Serbes'in kaza
dan sonra kaçtığı hatırlatıldı.
Dilekçede, Serbes'in kazadan sonra 6 gün kaçması nedeniyle "mal varlığını da kaçırabilir" düşüncesiyle mal varlığına tedbir konulması istendi.
Ailenin, taziye sürecinde gerçek suçlunun bulunması için uğraştığı kaydedilen dilekçede, "Bu durum onların üzüntüsünü de artmıştır. Acısını yaşayacak fırsatı bulamamıştır" ifadeleri yer aldı.