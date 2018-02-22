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’ten, 4.5 milyon liralık tazminat talep edildi

Giriş Tarihi: 22.2.2018
Emrah Serbes’ten, 4.5 milyon liralık tazminat talep edildi
Hayatını kaybedenlerin ailesinin avukatı Burcu Ece Güler tarafından Torbalı Asliye Hukuk Mahkemesine verilen 4,5 milyon liralık tazminat talebini içeren dilekçede, aynı aileden 3 kişinin ölümüne sebep olan Serbes'in dan sonra kaçtığı hatırlatıldı.
Dilekçede, Serbes'in kazadan sonra 6 gün kaçması nedeniyle "mal varlığını da kaçırabilir" düşüncesiyle mal varlığına tedbir konulması istendi.
Ailenin, taziye sürecinde gerçek suçlunun bulunması için uğraştığı kaydedilen dilekçede, "Bu durum onların üzüntüsünü de artmıştır. Acısını yaşayacak fırsatı bulamamıştır" ifadeleri yer aldı.
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Emrah Serbes’ten, 4.5 milyon liralık tazminat talep edildi
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