iPad’lerin atası Yenikapı’da çıktı

İstanbul Üniversitesi
(İÜ) Yenikapı Batıkları Projesi Başkanı Prof. Dr. Ufuk Kocabaş, Chicago Üniversitesi
Oriental Enstitüsü'nde düzenlenen "Yenikapı Bizans Batıkları" konferansında konuştu. Kocabaş, İstanbul
'un tarihi mirasını yaklaşık 8 bin 500 yıl öncesine götüren ve dünyanın en önemli arkeolojik keşiflerinden sayılan Yenikapı kazılarıyla ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Bizans dönemine ait 37 geminin gün ışığına çıkarıldığını hatırlatan Kocabaş, "Bunlardan 6'sı Bizans donanmasında kullanılan ve bugüne kadar ilk kez ortaya çıkan 'galeya' adlı kadırgalardı. Daha önce hiçbir kadırga kalıntısının ortaya çıkmamış olması çalışmanın önemini bir kat daha artırdı" şeklinde konuştu. Kazılarda galeyaların dışında açık denizlerde kullanılan yük gemilerinin de ortaya çıkarıldığını kaydeden Kocabaş, "Bunlardan 4'ü taşıdıkları yükle bulundu. Bunların içinde en nadir olanı, 'dipdik' diye de bilinen ahşap not defteri" dedi. Balmumu ile not alınabilen ahşap not defterinin kapak bölümünde çok hassas bir terazi yer aldığını dile getiren Kocabaş, "iPad'in atası" olarak nitelediği dipdiklerin kazılarda ortaya çıkarılan en önemli parçalar arasında yer aldığını söyledi. Taşıdığı amforalarla battığı belirlenen ve rekonstrüksiyonu yapılarak yüzdürülen ticaret gemisinin arka tarafında ısınmak ve yemek pişirmek için kullanılan bir ocak bulunduğunu anlatan Kocabaş, "Bunlara baktığımızda zamanın donmuş bir kesitini görebiliyoruz" dedi. AA