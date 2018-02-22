İzmir'de cip ile kamyonet çarpıştı: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

İzmir'in Buca ilçesinde lüks bir ciple kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kaynaklar Mahallesi'nden Buca istikametine seyreden Hakan Erkılıç (43) idaresindeki 35 GE 2256 plakalı cip, Atatürk Caddesi Yeni Buca Mezarlığı yakınında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Bu araç daha sonra Doğan Ersanlı'nın (46) kullandığı 35 CVR 96 plakalı kamyonetle çarpıştı.

AA'nın haberine göre kazada, adeta hurdaya dönen cipin sürücüsü Hakan Erkılıç olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan Şemsettin Çelik (36), Hasan Hüseyin Koçer (54) ve Teoman Mete (34) ile kamyonet sürücüsü Doğan Ersanlı ve aynı araçtaki Şevki Kul (46) ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.