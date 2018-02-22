İzmir'de oğlunu vuran kişi intihar etti

İddiaya göre, Fahrettin Altay Mahallesi'nde ikamet eden dedesi ve babaannesinin evinde kalan Arda Çağlar Taşçı (29), sabah saatlerinde eve gelen babası Ahmet Taşçı (57) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Taşçı, beylik tabancasıyla oğluna ateş ettikten sonra kendini vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede babanın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Arda Çağlar Taşçı'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Ahmet Taşçı'nın emekli albay olduğu, oğlunun ise sivil pilotluk eğitimi aldığı öğrenildi.