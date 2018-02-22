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'de sı: 2'si ağır, 10 yaralı

'nin Kurtuluş Mahallesi'nde sıkışması sonucu meydana gelen da 2'si ağır 7 kişi yaralandı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2018 03:34 Güncelleme Tarihi: 22.2.2018 03:35
Kırıkkale'de doğalgaz patlaması: 2'si ağır, 10 yaralı
Olay, Kurtuluş Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Gündüz saatlerinde kaçak olduğu ihbarı yapılan binaya gelen ekipler ı kesti. Akşam saatlerinde ise doğalgaz sıkışması sonucu meydana geldi.

5 katlı binanın 3'üncü katında meydana gelen patlamada 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Binada ise büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Patlama anında sokakta bulunan bazı araçlarda da hasar meydana geldi.

Yaralılardan 5'i yüksek İhtisas Hastanesi'ne. durumu ağır olan 2 kişi ise Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaydan sonra Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Emniyet Müdürü olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Kırıkkale'de doğalgaz patlaması: 2'si ağır, 10 yaralı
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