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Kömürlükte el sı buldu

'nda bir kadın, evinin kömürlüğünde el sı buldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2018 12:22 Güncelleme Tarihi: 22.2.2018 14:40
Kömürlükte el bombası buldu

Piyalepaşa Mahallesi Mektep sokaktaki binada yaşanan olayda soba yakmak için evin kömürlüğüne odun almaya inen kadın, el sı buldu. Durumun polise haber verilmesi üzerine olay yerine bomba uzmanı ve olay yeri inceleme ekipleri gönderildi. Polis tarafından incelenen el bombası delil torbasına koyularak emniyete götürüldü.

"HİÇ TANIMADIĞIM BİR CİSİM"

Bombayı bulan kadın "Hiç tanımadığım bir cisim gördüm. Ben televizyonda gördüğüm bir şey gördüm. Ne olduğunu bilmiyorum. Ben el bombasını hayatımda yeni gördüm eğer el bombasıysa. Soba yakacaktım odun almaya indim" diye konuştu.

Kadın ifadesi için polis merkezine götürülürken soruşturma sürüyor.

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Kömürlükte el bombası buldu
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