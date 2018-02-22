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Lise öğrencisi kızın akran kabusu!

’da 2 yıl önce aynı okulda okuyan iki öğrenci tarafından çantasından kimliği alınıp tehditle a uğrayan Y.A.’nın “Tedavi görmek, okuyup iş sahibi olmak istiyorum” çığlığından sonra şüphelilere dava açıldı. Ancak biri hakkında 45, diğeri için ise 10 yıla kadar hapis istenen iki öğrenci mahkemece serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 22.2.2018 07:57 Güncelleme Tarihi: 22.2.2018 08:40
Lise öğrencisi kızın akran kabusu!

'da 2 yıl önce 14 yaşında olan liseli kızın hayatını kâbusa çeviren olay iddianameye göre şöyle gelişti. Lise öğrencisi Y.A., Ekim 2016'da, erkek öğrencilerden E.D.'ye (16) tutması için çantasını verdi. Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre çantadan kimliği alan E.D., kızın yalvarmalarına rağmen geri vermedi. Bir evin önüne gelen iki arkadaş, kızdan içeri girerse alabileceğini aksi halde kimliğinin bir suça karıştırılacağını söyledi.

Evde zorla alkol de içirilen genç kıza, şüphelilerden E.D. da bulundu, arkadaşı A.B. de telefona kaydetti. "Adını çıkarırız" diyerek korkutup susturdukları kız, 2017 Haziran'ında da ormanlık alanda yine E.D.'nin cinsel istismarına uğradı. Dersleri kötüye giden Y.A., yaşadıklarını rehberlik öğretmenine "Duyarsa ailem beni öldürür. Ben yaşamak, tedavi görmek istiyorum. Derslerimi dinleyemiyorum. Okumak, iş sahibi olmak istiyorum" diyerek anlattı.

ŞÜPHELİLER SERBEST

Öğretmeninin ihbarıyla olay Ekim 2017'de savcılığa yansırken, gözaltına alınan iki şüpheli suçlamaları reddetti. Savcılık E.D.'yi tutuklama, A.B.'yi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme, iki şüpheliyi de adli kontrolle serbest bıraktı. Mahkeme, "Suçun vasfının lehine değişme ihtimali, adlı tıp raporu ile olayın iddia edildiği tarih arasında uzun bir zaman aralığının bulunması..." şeklinde görüş belirtti. raporunda ise genç kızın bakire olmadığı belirtildi. Mağdur kızın avukatı tarafından şüphelilerin serbest bırakılmalarına yapılan itiraz da mahkemece reddedildi

'İKİ KEZ MAĞDUR'

Savcılık, 15 Ocak 2018'de 2 şüpheliye dava açtı. E.D.'nin "nitelikli cinsel istismar" suçundan 25 yıldan az olmamak üzere ve birden fazla kez "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunu işlediği gerekçesiyle 20 yıla kadar hapsi istendi. A.B. için "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 10 yıla kadar hapis talep edildi. "Kişisel verilerin kaydedilmesi" nden takipsizlik verildi. Çocuk Mahkemesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne iddianameyi göndererek duruşma gününü bildirdi.

Y.A.'nın okul değiştirdiği, iki öğrencinin aynı okula devam ettiği öğrenilirken, Habertürk'e konuşan avukat Süreyya Kardelen Yarlı, "Mağdur çocuk bir kere daha mağdur oldu. Şüpheliler, bir sürü potansiyel mağdurun var olduğu okulda hayatlarını hiçbir şey olmamış gibi devam ettiriyor" dedi. Avukat Yarlı, duruşmada tutuklama talebinde bulunacaklarını da söyledi.

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Lise öğrencisi kızın akran kabusu!
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