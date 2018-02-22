Şantaj ve tehditle cinsel istismar iddiasına dava

Ailesiyle birlikte İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan C.M., turizm ve otelcilik lisesinde okuduğu dönemde, kentteki bir otelde staj yapmaya başladı. Burada şef olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası T.L., iddiaya göre, o dönem 17 yaşında olan C.M.'ye cinsel istismarda bulundu, fotoğraflarını çekti. Bu fotoğraflarla şantaj yaptığı öne sürülen T.L., 3 yıl boyunca C.M. ile birlikte olmayı sürdürdü. T.L., Manisa'daki üniversitede okumaya başlayan ve artık isteklerini kabul etmeyen C.M.'yi, çektiği fotoğrafları yakınlarına göndermekle tehdit etti. Bunun üzerine C.M., 28 Aralık 2015 tarihinde, T.L. hakkında Manisa Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu. Fotoğrafların ailesinin eline ulaşmasından korkan C.M., bir süre sonra şikayetinden vazgeçti; ancak T.L.'nin aynı davranışlarını sürdürmesi üzerine tekrar şikayette bulundu.





BİRLİKTELİK YAŞADIĞINI İTİRAF ETTİ

Manisa'da başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan T.L., kendisinden şikayetçi olan C.M. ile 2011 yılında çalıştığı otelde tanıştığını, aralarında duygusal yakınlaşma olduğunu, 3 yıl boyunca birliktelik yaşadıklarını anlattı. T.L., kısa süre önce bu birlikteliklerinin sona erdiğini, bu ayrılığı kabullenemediğini söyledi. Kendisinin, C.M. ile video görüntüsünün bulunmadığını belirten T.L., bir evde 1 yıl önce çekilmiş, ikisinin de belden yukarıları çıplak halde 2 fotoğraflarının olduğunu anlattı. T.L., cep telefonunda kayıtlı olan bu fotoğrafları da daha sonra sildiğini ileri sürdü. Genç kıza, kendisinden ayrılmaması için bu fotoğrafları erkek kardeşine göndereceğini söylediğini; ancak göndermediğini dile getiren T.L., amacının şantaj yapmak değil; C.M.'yi kaybetmemek olduğunu öne sürdü.





Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sırasında T.L.'nin el konulan cep telefonu, uzmanlarca incelendi. Cep telefonunda, genç kız ile T.L.'nin farklı mekanlarda cinsel birliktelik yaşarken, çekilmiş görüntülerinin bulunduğu saptandı. Soruşturmayı tamamlayan savcı, T.L. hakkında 'şantaj' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle Manisa 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkemede aynı otelde çalıştıkları dönemde C.M. ile birliktelik yaşadığını itiraf eden T.L., "2011 yılında C.M. ile tanıştım. Aynı otelde tanışıyorduk. Duygusal yakınlaşma oldu. 3 yıl boyunca birliktelik yaşadık" dedi.



C.M., o dönemde 17 yaşında olmasına rağmen T.L. hakkında 'cinsel istismar' suçundan herhangi bir işlem yapılmadı. Yargılama sonucunda 'şantaj' suçu sabit görülen ve 10 ay hapis, 80 TL adli para cezası verilen T.L.'nin yeniden suç işlemeyeceğine kanaat getiren mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.



TEHDİTLER DEVAM ETTİ, AVUKATA SALDIRDI



Ceza aldıktan sonra da C.M.'nin peşini bırakmadığı belirtilen T.L., genç kızın cinsel ilişkiye girerken, çekilen görüntü ve fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Bunun üzerine C.M., tehdit ve şantaja devam eden T.L.'den şikayetçi oldu. T.L. hakkında, 2016 yılında İzmir 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçlamasıyla dava açıldı. Bu dava sürerken, 1 yıl sonra T.L. ile C.M. ve avukatı Hamza Nar, birbirini karşılıklı olarak 'tehdit' ile suçladı. Geçen yılının Temmuz ayında ise T.L., İzmir'deki Şehit Fethi Bey Caddesi üzerinde, iddiaya göre, C.M.'nin avukatı Hamza Nar'ın kendisi gibi avukat olan yeğeni Mehmet Nar'a, aracından indiği sırada "Seni ve amcanı öldüreceğim" diyerek, sopa ve bıçakla saldırıp, yaraladı. Mehmet Nar'ın şikayetçi olmasıyla T.L. hakkında, İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tehdit' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Bu davalar, henüz sonuçlanmadı.



'MÜVEKKİLİMİN HAYATINI KABUSA ÇEVİRDİ'



Genç kızın avukatı Hamza Nar, T.L.'nin tehdit ve şantajlarına devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sanık otelde şef olarak çalışırken, o dönemde 17 yaşında olan C.M. ile otelde staj yaparken tanışmış. Sanık müvekkilimin içeceğine bir şeyler katarak ve şef olmasını da kullanarak, kendinden geçmesini sağlayıp bir eve götürmüş. Orada çektiği çıplak fotoğraflarla şantaj ve tehditle cinsel istismarda bulunmuş. C.M. ailesinin duymasından korktuğu için bir süre bu duruma katlanmak zorunda kalmış. Lisenin ardından müvekkilim üniversitede okurken de bu kişi yine tehdit ve şantajlarına devam etti. Manisa'da yargılandığı davada şantaj suçundan ceza aldı. Müvekkilime yaptıklarına rağmen sanığın yeniden suç işlemeyeceğine kanaat getiren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Daha sonra cinsel ilişkiye girerken çekilmiş görüntü ve fotoğrafları sosyal medyada paylaşıp, müvekkilimin üniversite arkadaşlarına gönderdi. Sosyal medyadan müvekkilim adına açtığı hesaplardan devlet büyüklerine hakaret etti. Müvekkilimin ceza alması için her şeyi yaptı, onun hayatını kabusa çevirdi."





'YAPTIKLARINA RAĞMEN CİNSEL İSTİSMARDAN YARGILANMIYOR'



Sanık T.L.'nin, müvekkilinin 17 yaşında olduğu dönemde birliktelik yaşadıklarını itiraf etmesine, cinsel ilişkiye girerken, çekilen görüntü ve fotoğraflarının bulunmasına rağmen sanığın 'cinsel istismar' suçundan yargılanmamasına anlam veremediklerini belirten Nar, şöyle konuştu:

"Müvekkilim, yaşadığı olay yüzünden intiharın eşiğindedir. Sanık, müvekkilimle 17 yaşındayken birlikte olduğunu itiraf etmesine rağmen sadece 'tehdit' ve 'şantaj' suçlamasıyla yargılanıyor. Mahkemedeki ifadesinde, o dönemde birliktelik yaşadığını itiraf ediyor. Buna rağmen neden 'cinsel istismar' suçundan yargılanmıyor? Müvekkilim 'Ya ben intihar edeceğim ya da o beni öldürecek' diyor. Müvekkilimin can güvenliği yoktur. Bu kişi, tehditlerine devam ederken ve avukat olan yeğenime bıçakla saldırırken, hala tutuklanmıyor. Tutuklanması için müvekkilimin ölmesi mi bekleniyor?"