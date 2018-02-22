Süper Loto sonuçları ne zaman saat kaçta belli olacak? 22 Şubat Süper Loto sonuçları...

Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 6.135.829,87 TL'lik büyük ikramiye üst üste 3. kez devretmişti; Süper Loto bu defa da devredecek mi? Geçen hafta şanslı numaralar 06, 07, 19, 40, 53 ve 54 rakamları olmuştu. 22 Şubat Süper Loto çekilişi bu akşam bu akşaö 21:30'da belli olacak. Çekilişten sonra Süper Loto bilet sorgulama işlemlerinizi haberimiz içinden kontrol edebilirsiniz.

Süper Loto'da geçen hafta ne olmuştu? Süper Loto'da geçen hafta 6 bilen kişi çıkmamış ve büyük ikramiye devretmişti. bilen kişi sayısı 44 olurken kişi başına kazandıkları ikramiye tutarı 15.633.40 TL oldu. 4 bilen kişi sayısı 3.387 olurken kazanılan kişi başı ikramiyesi 218.15 TL olmuştu.

SÜPER LOTO OYUNU ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.