22 Şubat Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto bilet sorgulama...

Süper Loto sonuçları sorgulama! 22 Şubat Süper Loto sonuçları belli oldu... 15 Şubat Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan çıkmamış ve 6.135.829,87 TL'lik büyük ikramiye üst üste 3. kez devretmişti; geçen hafta şanslı numaralar 06, 07, 19, 40, 53 ve 54 rakamları olmuştu. 22 Şubat Süper Loto çekilişi dün akşam 21:30'da belli oldu. Süper Loto bilet sorgulama işlemlerinizi haberimiz içinden kontrol edebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI!

Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Süper Loto oyununun 540'ıncı hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 4, 17, 22, 27, 43 ve 47 oldu. Çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca 8 milyon 579 bin 664 lira 13 kuruş haftaya devretti. İşte Süper Loto çekiliş sonuçlarıhakkında tüm detaylar!

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 8 milyon 579 bin 664 lira 13 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 128 kişi 5 bin 941 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 5 bin 757 kişi 141 lira 65'er kuruş, 3 bilen 109 bin 369 kişi 12 lira 90 'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Dördüncü kez devreden çekilişte, 2 milyon 986 bin 902 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 157 bin 198 lira 41 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 206 bin 830 lira 36 kuruş kamuya aktarılacak.

SÜPER LOTO OYUNU ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.