7 yaşında esrarengiz ölüm

Adana
'da eğitim gördüğü özel okulun tuvaletinde baygın halde bulunan ilkokul birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Ecrin Nazlı Gür
kaldırıldığı hastanede can verdi. Talihsiz kızın kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak. Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki özel bir okulda öğrenim gören birinci sınıf öğrencisi Ecrin Nazlı Gür teneffüste öksürerek tuvalete gitti. İddiaya göre kusmaya başlayan küçük kız bir anda yere yığıldı. Durumu gören diğer çocuklar hemen öğretmenlerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri küçük kıza ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel hastaneye götürdü. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük kız kurtarılamadı. Talihsiz kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak. Ecrin Nazlı'nın yediği yemeğin soluk borusuna kaçması ya da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Kazım ve Esra Gür çiftinin 7 yıl önce tüp bebek yöntemiyle ikiz çocuk sahibi oldukları, Ecrin Nazlı Gür'ün ikizinin doğumdan üç gün sonra kalp ritim bozukluğu nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.