Ağabeyini öldüren sanığa müebbet hapis

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Mihdi Yalçın ile avukatı katıldı.

Mahkeme heyetinin kararı öncesinde son savunmasını yapan Yalçın, ağabeyi Adem Yalçın ile ortak inşaat işinde çalıştıklarını söyledi.

"Ağabeyim hep beni kullandı." diyen Yalçın, "Kazanılan paradan payıma çok az miktar veriyordu. Sadece kirama ve bir aylık masraflarımı karşılayacak kadar para veriyordu. Uzun süredir ortaklıktan ayrılmak istediğimi söylediğimde çeşitli bahanelerle beni yanında tutmaya devam etti. Fakat artık sabrım kalmamıştı." şeklinde savunma yaptı.

Olayın gerçekleştiği gün tekrar ortaklıktan ayrılacağını söylemesi üzerine ağabeyinin kendisini darbettiğini öne süren Yalçın, öldürme kastının olmadığını savundu.

Yalçın, "Ağabeyim bana küfür etti. Benim de sabrım tükenmişti. Yanımdaki tabancayla vurdum. Eğer elimdeki tabancayı alabilseydi o beni öldürecekti. Vereceğiniz cezaya razıyım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yalçın'a müebbet hapis cezası verdi.

Konya'da, 16 Ekim 2016'da Adem Yalçın, kardeşi Mehmet Mihdi Yalçın ile aralarında çıkan kavgada tabancayla başından vurulmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kaçmaya çalışırken yakalanan zanlı tutuklanmıştı.