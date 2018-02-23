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Birlikte kaçtığı kadının yakınlarından gizlenmek için...

Sivas'ta polisin şüphe üzerine durdurduğu iki lı kişiden biri erkek çıktı. Yapılan incelemede, şüpheli Emrah B.'nin, birlikte kaçtığı sevgilisini yakınlarından korumak ve gizlenmek için çarşaf giydiği belirlendi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2018 18:09 Güncelleme Tarihi: 23.2.2018 18:34
Birlikte kaçtığı kadının yakınlarından gizlenmek için...

Olay, saat 13.00 sıralarında Yeni Mahalle'de, Danişment Ortaokulu yakınlarında bir parkta meydana geldi.

İKİ ÇARŞAFLIDAN BİRİSİ ERKEK ÇIKTI

Okul çevresinde ve parkta gezinen iki lı kişiyi gören çevredekiler, birinin erkek olabileceği şüphesiyle durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, çarşaflılardan birinin erkek olduğu ortaya çıktı.

'dan Sivas'a birlikte kaçarak geldiği belirlenen Emrah B. (43) ile sevgilisi Hasret K. (40) gözaltına alındı.

Emrah B. ilk ifadesinde, birlikte kaçtığı Hasret K.'yi yakınlarından korumak ve gizlenmek amacıyla kendisinin de çarşaf giydiğini söyledi. Şüphelilerin üzerinde birer tabanca ve bıçak çıktı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yeni Mahalle Muhtarı Halis Güneş, çarşaflı çifti sabah mahallede gördüğünü, birinin uzun diğerinin kısa olduğunu görünce, erkek olabileceğinden şüphelendiğini, daha sonra ise polislerin gelip aldığını söyledi.

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Birlikte kaçtığı kadının yakınlarından gizlenmek için...
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