Bomba gibi patladı

Kırıkkale
'de 4 katlı bir binada meydana gelen doğalgaz patlama
sında 10 kişi yaralandı. Önceki gece Kurtuluş Mahallesi 738. Sokak'ta 4 katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle gaz sıkışmasından kaynaklanan patlama yaşandı. Patlama sonucu büyük çapta hasar oluşan binanın ilk iki katı kullanılamaz hale geldi. Kırıkkale Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangını söndürdü. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, patlamada yaralanan Osman Çakır (58), Aynur Çakır (55), Lütfiye Özaydın (20), aynı aileden Mahmut (32), Adile (26), Ravza Gül (7) ve Ufuk Tepeci (3) ile Metin (63), Fadime (58) ve Talip Aksoy'u (24) kentteki hastanelere kaldırdı.
Sokakta bulunan 7 araç patlamanın etkisiyle kullanılamaz hale geldi. Aynı sokakta yer alan ve hasar oluşan Akşemsettin Ortaokulu'nda eğitime bir gün ara verildi. Patlamanın olduğu apartmanın yöneticisi Sinan Çelen, "Yoldan gaz sızıyordu. Doğalgaz yetkililerini aradık. Hiçbir önlem almadılar. Sadece gelip binamızın rakorunu söküp gittiler. Binamızın içi komple gazla dolmuş. Artık elektrik kontağından mı nedir bilemiyoruz, alt kattaki komşumuzun dairesinden patladı" ifadelerini kullandı.