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Cezaevi firarisi evine dönünce yakalandı

'de cezaevinden firar edip Adana'daki evine giden firari hükümlü yakalandı.

Giriş Tarihi: 23.2.2018 10:45 Güncelleme Tarihi: 23.2.2018 10:45
Cezaevi firarisi evine dönünce yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Açık Cezaevinden firar eden ve ailesi Adana'da yaşayan hükümlüsü Kurtuluş Çuhalı'yı (35) yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, Çuhalı'nın merkez Seyhan ilçesi Mahallesi'ndeki ailesinin evinde olduğu belirleyerek, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Bir süre sonra evden çıkan Çuhalı, ekipler tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Cinayet hükümlüsü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Çuhalı'nın, 2006 yılında Bulvarı'nda arkadaşlarıyla eğlenirken başka bir arkadaş grubuyla gürültü yüzünden çıkan kavgada 17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 25 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı, gönderildiği Niğde Cezaevinde 12 yıl hapis yattıktan sonra açık bölüme alındığı öğrenildi.

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Cezaevi firarisi evine dönünce yakalandı
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