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Cezaevinde 'isyan alarmı' tatbikat çıktı

'da M Tipi Kapalı Cezaevi'nde, siyasi hükümlülerin yangın çıkararak isyan başlattığı ihbarı üzerine cezaevine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Cezaevine ulaşan ekipler, olayın tatbikat olduğunu öğrendi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2018 17:10
Cezaevinde 'isyan alarmı' tatbikat çıktı

Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Acil Eylem Planı' kapsamında cezaevinde yangın tatbikatı planladı. Cezaevi yetkilileri, hiçbir birime haber vermeden, siyasi hükümlü ve tutukluların yangın çıkartıp, isyan başlattığını haber verdi. İhbar üzerine cezaevine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, ambulans, enerji firmalarının ekipleri ve belediyeye ait iş makineleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, olayın tatbikat olduğunu öğrendi.


Cezaevi yetkilileri, kısa sürede cezaevine ulaşan ekiplere teşekkür etti.

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Cezaevinde 'isyan alarmı' tatbikat çıktı
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