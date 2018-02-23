CHP’li tacizci tutuklandı

CHP
'deki "pedofoli" skandalı, 3 Şubat günü CHP'nin 36. Olağan Kurultayı için Kuşadası'ndaki partilileri taşıyan otobüste yaşandı. Partililerden edinilen bilgiye göre kadın ve çocukların da bulunduğu otobüste alkol almaya başlayan CHP Kuşadası ilçe yöneticisi M.Y., arka koltuğa geçerek 14 yaşındaki A.P.A'ya da alkol içirdi. Ardından da iddiaya göre, otobüsün şoföründen ışıkları kapatmasını isteyerek küçük çocuğa tacizde bulundu. Olay, muavinin ışıkları açmasıyla kadın kolları üyeleri tarafından fark edildi. Otobüsten indirilen M.Y., partililer tarafından cebine para konulup Kuşadası'na gönderildi. Olay basına yansıyınca soruşturma başlatan Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı, çocuğun ve şüphelinin ifadesini aldı. Olay yeri Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi olduğu için dosyayı Dinar Cumhuriyet Savcılığı'na gönderdi. OTOBÜSTE YAKALANDI
Dinar Cumhuriyet Savcılığı da önceki gün, otobüste bulunan görgü tanıkları CHP'nin eski Kuşadası Gençlik Kolları Başkanı Asya Alp ile CHP Kadın Kolları üyesi Kader Nart'ın ifadesini aldıktan sonra M.Y. hakkında tutuklama kararı verdi. Şüphelinin Kuşadası'ndaki evine giden polis, evde bulamayınca teknik takip sonucu Denizli'de bir otobüste olduğunu belirledi. Otobüs durdurularak gözaltına alınan M.Y., tutuklandı. Bu arada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da skandala el koydu. Bakanlığın talimatıyla görevlendirilen uzman ve hukukçular, olayla ilgili araştırma yaparken, bakanlık ekibi de çocuğa ve ailesine ulaşarak her türlü desteğin verileceğini bildirdi. PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ
M.Y., CHP Aydın
İl Başkanlığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında partiden ihraç edilmişti.