Emekli albay oğlunu vurup intihar etti

İzmir
'in Karabağlar ilçesinde, eşini 15 yıl önce kanserden kaybeden emekli Albay Ahmet Taşçı
(57), aynı evde kaldığı oğlu Arda Çağlar Taşçı (29) ile dün tartıştı. Cinnet getiren Ahmet Taşçı, beylik tabancasıyla önce oğlunu ardından da kendini vurdu. ihbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Ahmet Taşçı'nın öldüğünü belirlerken, ağır yaralanan oğlu da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Arda Çağlar Taşçı'nın tenis hocası olduğu, sivil havacılık eğitimi de aldığı, ancak çalışmadığı için babasıyla sık sık tartıştıkları öğrenildi.