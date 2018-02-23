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Emekli albay oğlunu vurup intihar etti

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2018
Emekli albay oğlunu vurup intihar etti
'in Karabağlar ilçesinde, eşini 15 yıl önce kanserden kaybeden emekli Albay (57), aynı evde kaldığı oğlu Arda Çağlar Taşçı (29) ile dün tartıştı. Cinnet getiren Ahmet Taşçı, beylik tabancasıyla önce oğlunu ardından da kendini vurdu. ihbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Ahmet Taşçı'nın öldüğünü belirlerken, ağır yaralanan oğlu da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Arda Çağlar Taşçı'nın tenis hocası olduğu, sivil havacılık eğitimi de aldığı, ancak çalışmadığı için babasıyla sık sık tartıştıkları öğrenildi.
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Emekli albay oğlunu vurup intihar etti
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