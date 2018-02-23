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Gaziosmanpaşa’da ’lı hırsız suçüstü yakalandı

Güven timleri, Gaziosmanpaşa’da park halindeki araçları açmaya çalışan Yiğit E.’yi fark edip takibe aldı. Polis, Yiğit E.’nin ile dolaşıp sürücülerin yla araçları kilitlemesini engellediğini ve soygun yaptığını belirledi. Zanlı, açtığı son araçta Ayşe Ö.’ye ait içinde 2 altın yüzük, cüzdan ve 500 TL olan çantayı çalarken suçüstü yakalandı

Giriş Tarihi: 23.2.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 23.2.2018 10:42

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hırsızlar da kendilerine yeni yöntemler geliştiriyor. Bunlardan biri de (sinyal kesici) kullanarak yapmak. Otomobilini park edip kapılarını kilitlemek için cihazını kullanan sürücüler, bu hırsızların hedefinde. Hırsız, kumandayla kapı kilitlenirken jammer'la devreye girip kilitlenmesini engelliyor. Sürücü otomobilini kilitlediğini düşünürken, hırsızlar otomobili çalıyor. Bu yöntemi kullanarak hırsızlık yapmaya çalışanlara bir yenisi eklendi. Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bir kişinin park halindeki otomobilleri açmaya çalıştığını fark etti. Şüpheli hemen takibe alındı. Şüpheli elindeki jammer'ı (sinyal kesici) kullanarak bir sürücünün uzuktan kumanda ile aracının kapılarını kilitlemesini engelledi.

3 ARACI DAHA AYNI YÖNTEMLE SOYMUŞ

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre izlendiğinden habersiz olan şüpheli, sürücünün uzaklaşmasından sonra otomobile bindi. Aracı arayan şüpheli, bulduğu bir çantayla kaçmaya çalışırken yakalandı. Adının Yiğit E. olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alınırken, içerisinde 2 altın yüzük, cüzdan, 500 TL, sürücü belgesi ve muhtelif kartların bulunduğu çanta, sahibi Ayşe Ö.'ye teslim edildi. Yiğit E.'nin jammer ile 3 otomobili daha elini kolunu sallayarak soyduğu kamera kayıtlarıyla tespit edildi. (Habertürk)

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İstanbul Gaziosmanpaşa’da jammer’lı hırsız suçüstü yakalandı
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