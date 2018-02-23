Kahraman Doktor

Bursa
'da kalbinin altından bıçak yarasıyla hastaneye gelen kişiyi, Acil Tıp Uzmanı Dr. Hüseyin Yenice
ameliyathaneye gidene kadar sedyenin üzerinde kalp masajı yaparak hayatta tuttu. 'O ANI HATIRLAMIYORUM'
Salı günü kalbinin altından aldığı bıçak darbeleri ile yaralanan 32 yaşındaki kişi, Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan kişi, ameliyathaneye alınması için harekete geçtiğinde ise kalbi durma noktasına geldi. Ameliyathaneye götürülen kişinin bulunduğu sedyenin üzerine çıkan Dr. Hüseyin Yenice, yolculuk esnasında kalp masajı yaparak kişiyi hayatta tutmaya çalıştı. Hastanın hayati tehlikeyi atlattığını belirten Dr. Yenice, "Kalbinin alt tarafında 2 adet bıçak yarası vardı. İlk tedavisini yaptıktan sonra ilgili hekimlerimizi aradık. Ameliyathaneye çıkartılması gerekiyordu. Sedyeye çıktığım anı hatırlamıyorum. Çünkü hastanın beyninin ve vital organlarının sürmesini istiyorduk. Kalp masajının da en hızlı o şekilde olacağını düşünerek sedyeye çıktım. 3-4 dakikada ameliyathaneye vardık. Eğer çıkmamış olsaydım. Belki hastayı yine kaybetmezdik ama efektif olarak kalp masajının en uygun şeklini yapmış olduk" dedi. İHA