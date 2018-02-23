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Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 23.2.2018 07:19 Güncelleme Tarihi: 23.2.2018 07:20
Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü
Edinilen bilgilere göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil -Ankara karayolunun Özsan sanayi sitesi kavşağında yolun karşısına geçmekte olan Giray Kağızmanlı'ya (48) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Kağızmanlı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Hastanede tedavi altına alınan talihsiz adam burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü
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