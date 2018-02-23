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’ndaki çetesine darbe

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ’nda tacirlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüphelinin uyuşturucu satışı yaptığı tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda ‘Ölüm patroniçesi’ olarak anılan Saide D.’nin de aralarında bulunduğu tüm şüpheliler gözaltına alındı.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2018 19:30 Güncelleme Tarihi: 23.2.2018 19:31
Sarıyer Çayırbaşı’ndaki uyuşturucu çetesine darbe

Sarıyer'e bağlı Çayırbaşı'nda madde satıldığına yönelik emniyete gelen ihbarlar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

İhbara göre, 9 şüphelinin uyuşturucu imal edip kırmızı bir bavula yerleştirdikleri, siyah renkli bir araç ile adrese uyuşturucu teslimatı yaptıkları iddia edildi.

Savcılık, 'Ölüm patroniçesi' olarak anılan Saide D.'nin de aralarında bulunduğu 16 kişinin bölgede sentetik uyuşturucu (bonzai) satışı yaptığını ve Çayırbaşı halkının huzurunu tehdit ettiğini belirledi.

16 GÖZALTI VAR

Bunun üzerine savcılık talimatıyla uyuşturucu çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, 'Ölüm patroniçesi' olarak anılan Saide D. de yakalanarak gözaltına alındı

Savcılık kaynakları, Çayırbaşı halkına huzur vermeyen uyuşturucu çetesinin tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar soruşturma ve operasyonların derinleştirilerek sürdürüleceğini belirttiler.

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Sarıyer Çayırbaşı’ndaki uyuşturucu çetesine darbe
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