Skandal karar

İstanbul
Sarıyer'e bağlı Çayırbaşı'daki sentetik uyuşturucu
(bonzai) çetesini yöneten Saide D
. ölüm patroniçesi olarak anılıyordu. Saide D. Gaziosmanpaşa'da yakalandığı evinde uyuşturucu çıkmadığı gerekçe gösterilerek savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Çocukları bile uyuşturucu batağına sürükleyen, sokaktaki zehir ticareti saniye saniye polis kamerasına yansıyan Saide D.'nin serbest bırakılmasına Çayırbaşı halkı büyük tepki gösterdi. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceki gün düzenlediği operasyonda, bonzai çetesini çökertmişti. Çökertilen çetenin yöneticileri Saide D. ve yardımcıları İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen mahkemede sistematik ve sürekli şekilde uyuşturucu madde ticareti yapmak amacıyla suç örgütü kurmak ve yönetmekten tutuklu yargılanırken tahliye edilmiş, uyuşturucu ticareti ve çete faaliyetlerine devam ettikleri gerekçesiyle önceki gün tekrar gözaltına alınmıştı. Ancak Saide D., Gaziosmanpaşa'da kamufle olmak için oturduğu evinde uyuşturucu madde çıkmadığı için savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Çayırbaşılılar karara tepkili. Saide D.'nin serbest kaldığına inanamadıklarını belirten halk "Keşke hepsi serbest kalsaydı ama bir tek o kalmasaydı. Çünkü her şeyin başı o, işi yöneten o" diye konuştu. Saide D. ve adamlarının, sokak ortasındaki uyuşturucu pazarlığını gösteren anların, teknik ve fiziki takip yapan polisin kamera görüntülerine yansımasına rağmen alınan bu karar büyük tepki topladı.