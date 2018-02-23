Tespih modellerini değiştiren sevgi

Esnaf, bu nedenle şehrin kültür ve sanatının yansıtılması açısından da önem arz eden Oltu taşından tespihin üzerine "Osmanlı Tuğrası" ve "ay yıldız" işlemesi motifler yaparak kent genelinde satışa sunuyor.

El emeği ve göz nuruyla zaman zaman günlerce uğraşılarak yapılan tespihler, yöre sakinlerinin yanı sıra kente gelen turistlerin de ilgisini çekiyor.

Esnaflardan İbrahim Yıldırım, Oltu taşından yaptıkları tespihleri büyük özen ve özveriyle süslediklerini söyledi.

Son günlerdeki talep sebebiyle tespihlerdeki süsleme motiflerini değiştirdiklerini ifade eden Yıldırım, "Tespihlerimizdeki eski süsleme teknikleri artık geride kaldı.

Yeni gümüş imameler, gümüş püsküller, gümüş aksesuar uçları zamana ayak uydurdu, biz de bu yeniliklere ayak uyduruyoruz. Tespihlerimizde ağırlıklı olarak firuze ve mercan işlemeleri öne çıkıyor. Tespihlerin püskül uçları ve tanelerinde, milli modellerimiz olan 'Osmanlı Tuğrası ve ay yıldız süslemeleri bu yılın favorileri arasında."