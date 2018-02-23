Türkiye’nin cüce su aygırı Mela 1 yaşında

Türkiye'de
dünyaya gelen ilk cüce su aygırı olan "Mela" için hayvanat bahçesi
nde doğum günü partisi düzenlendi. Kocaeli
'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nin cüce su aygırları "Rube" ve "Malya" çiftinin ilk yavrusu olarak geçen yıl 22 Şubat'ta dünyaya gelen Mela'nın kafesi ismi yazılı balonlarla süslendi.
Kafesine sevdiği besinlerden diyetine uygun hazırlanan kuru mama, havuç, brokoli ve karnabahardan oluşan pasta konulan Mela, daha sonra annesiyle alana alınarak aralarında sık verilmeyen meyvelerin de olduğu yiyeceklerle buluşturuldu. Hayvanat bahçesinde görevli veteriner Elçin Göktaş, Mela'nın annesi tarafından sahiplenilmesi sayesinde gelişimini hızlı ve sağlıklı şekilde sürdürdüğüne değinerek, yaklaşık 70 kilograma ulaştığını söyledi.