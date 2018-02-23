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Uyurgezer öğrenci dersleri iptal ettirdi

Giriş Tarihi: 23.2.2018
ABD'DE gece girdiği okulda mahsur kalan uyurgezer öğrenci, derslerin iptal edilmesine neden oldu. Pennsylvania eyalet i, çarşamba gecesi yerel saatle 02.30'da Hempfield'de bir 7'nci sınıf öğrencisinin, Wendover Ortaokulu'nda mahsur kaldığı için 911'i aradığını açıkladı. Olay yerine giden ekipler, uyurgezer olduğunu ve uyandığında kendisini okulun içinde bulunduğunu söyleyen çocuğu binadan çıkarırken, Hempfield Bölgesi Okul İdaresi ise olay üzerine çarşamba günkü dersleri güvenlik endişesiyle iptal etti. Polis, uyurgezer öğrencinin okula pencereden girdiğini ve yaklaşık 6.5 kilometre uzaklıkta oturduğunu bildirdi. AA
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Uyurgezer öğrenci dersleri iptal ettirdi
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