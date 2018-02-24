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'nda bir garip olay! Mahalleli çığlıklarına koştu

'nda yaşayan , kalacak yeri olmadığı için evine aldığı kişi başına bela oldu. 1 ay boyunca misafir ettiği evsiz, yanında getirdiği kişiyle kadının kapısına dayandı. Korku dolu anlar yaşayan kadının yardım çığlıkları üzerine mahalleli seferber oldu.

Giriş Tarihi: 24.2.2018 12:47 Güncelleme Tarihi: 24.2.2018 13:55
Beyoğlu'nda bir garip olay! Mahalleli çığlıklarına koştu

Olay, Perşembe günü Kocatepe Mahallesi'nde öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre; , A.I.'yı kalacak yeri yok diye evine aldı. Yaklaşık bir ay evinin kapılarını A.I.'ya açan Burcu Varol, eşyalarının kaybolduğunu fark edince A.I.'yı evden çıkardı. A.I. birkaç gün sonra yanında getirdiği bir kişi ile Varol'un kapısına dayandı. Kapıyı tekmeleyip zorlayan A.I. daireye girmeye çalıştı.

Kalacak yeri yok diye evine aldı başına bela oldu

"İMDAT" ÇIĞLIĞINA MAHALLELİ KOŞTU

Mahalleli cama çıkan Burcu Varol'un "İmdat" çığlıklarına koştu. Bu sırada evin camını da kıran A.I. ve yanındaki kişi mahalleli tarafından sokakta dövüldü. İhbar üzerine polis A.I. ile yanındaki kişiyi gözaltına alarak ne götürdü.

KAPIYI TEKMELEYİP EVİME GİRMEYE ÇALIŞTI

Burcu Varol, "Ruh hastası, manyak bir arkadaş geldi benim evime girmeye çalıştı. Kapımı tekmeleyip durdu. Mahalleliye seslendim, gelip buradan aldılar sonra camımı kırdı. Daha önce kalacak yeri yok diye ben ona kapımı açmıştım ama hırsızlık yapınca evden çıkardım ve bir daha eve almadım" diye konuştu. Şikayetçi olacağını söyleyen Varol, polis aracına binerek polis merkezine gitti.

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Beyoğlu'nda bir garip olay! Mahalleli çığlıklarına koştu
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