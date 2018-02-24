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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mozaikle resmetti

'ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ustası , 11 bin adet mozaik taşı ile Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı 'ı resmetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2018 12:23 Güncelleme Tarihi: 24.2.2018 12:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mozaikle resmetti

Türk bayrağı, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan resmi 33 günde tamamlayan , mozaik ile yaptığı resmi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunmak istediğini söyledi.

11 çeşit kırmızı olmak üzere 20 ayrı renkte mozaik taşı kullandığını ifade eden Altınorak, "Bu resmi 33 günde tamamladım ve toplamda 11 bin adet mozaik taşı kullanarak Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı forsu ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın resmini yaptım. Cumhurbaşkanımıza takdim etmek istiyorum" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mozaikle resmetti
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