Daily Sabah 4 yaşında

Turkuvaz Medya Grubu'nun bünyesindeki Daily Sabah
, kuruluşunun 4'üncü yılını gazete binasında çalışanlarıyla pasta keserek kutladı. Kutlama töreninde Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak
, Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz ve SABAH Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak ile çalışanlar yer aldı. Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak, yayımladığı kutlama mesajında 2014'te yayın hayatına başlayan gazetenin kısa süre içinde Türkiye ve bölge adına referans kaynağı olduğunu kaydetti. Albayrak, "15 Temmuz'un 1'inci yılında yayımlanıp dünya çapında pek çok önemli kuruluşa ulaştırılan "Kanıt" raporu ve Zeytin Dalı Operasyonu sürecinde medyadaki bilgi kirliliğini önlemek amacıyla kurulan "Fact Check" ekibi gibi yenilikçi çalışmalara imza atan Daily Sabah, uzantısı olan düşünce kuruluşu DS Centre'ın uluslararası faaliyetleri ile, dünyanın dört bir yanından siyasetçi, akademisyen ve basın mensuplarının Türkiye gündemi hakkında bilgilendirilmesine katkıda bulunuyor. Gazetemizin başarılı ekibine teşekkür ediyor, daha nice yıl dönümlerini birlikte kutlamayı diliyorum" ifadelerini kullandı. Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz de genç ve dinamik bir ekiple uluslararası arenada ilkeli ve kaliteli yayın yaparak dezenformasyonla mücadele ettiklerini dile getirdi. 5'İNCİ YILDA ÇİNCE YAYIN MÜJDESİ
Bugün (dün) Rusça yayına başladıklarını da belirten Karagöz, "Daily Sabah'ı 2014'te Serhat Bey'in vizyonu ve talimatıyla kurduk. Daha sonra kendisinin yönlendirmesiyle Arapçayı ve Almancayı yayına aldık. Bugün 4'üncü yılımızı farklı bir konseptle kutluyoruz. 4'üncü yılda 4 dil şeklinde" dedi. Karagöz, Daily Sabah'ın 5'inci yılında Çince yayın müjdesini de verdi. SABAH Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak ise "Çok hayırlı bir evlat dünyaya getirdik. Nice yıllara sağlıkla mutlulukla, başarıyla" diyerek Daily Sabah'ın yıldönümünü kutladı. Derviş UĞURLU - Beyza KABASAKAL / SABAH