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Düğüne hazırlanırken bağımlı kurbanı oldu

LEVENT SÖKMEN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2018
İstanbul Küçükçekmece'de 3 ay sonrası için düğün hazırlığı yapan (23), uyuşturucu bağımlısı bir kişi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. İkitelli'de önceki akşam yaşanan olayda, torna tesviye işi yapan Erkan Sezer, yolda yürüdüğü sırada bir madde bağımlısıyla sözlü tartışma yaşadı. İsmi öğrenilemeyen madde bağımlısı, Sezer'i bıçakla yaraladı. Aldığı bıçak darbesiyle ciğeri parçalanan Erkan Sezer yaşamını yitirdi. Sezer'in cenazesi İkitelli Cemevi'ndeki cenaze namazının ardından defnedilirken, katil zanlısı tutuklandı.
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Düğüne hazırlanırken bağımlı kurbanı oldu
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