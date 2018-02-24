FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Kahramanmaraş, Bursa ve Balıkesir'de 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Meslekten ihraç edilen hakim ile 3 avukat ve 3 hukuk fakültesi mezunundan oluşan zanlıların yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.