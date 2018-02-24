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'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma

'taki soruşturma kapsamında 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2018 11:23
FETÖ'nün hakim ve savcı çalışma evlerine yönelik soruşturma

'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde , İzmir, , , Kahramanmaraş, ve 'de 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Meslekten ihraç edilen hakim ile 3 avukat ve 3 hukuk fakültesi mezunundan oluşan zanlıların yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma
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