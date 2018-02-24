Hayvan dostu Çılgın Türk

Almanya'nın Bielefeld kentinde yaşayan Mersinli Gürkan Yoğurtçu, sıradışı yaşam öyküsü ve sokak hayvanları için başlattığı projesiyle 'Çılgın Türk' lakabıyla anılmaya başladı. Almanya'ya götürdüğü babasına ait 50 yıllık motosikletle fenomen olan Yoğurtçu, RTL, SAT 1, Pro7, Galileo gibi tanınmış televizyon kanallarının programlarına konuk oldu. Mersin'de 28 yıl önce babasıyla birlikte berberlik yapan Gürkan Yoğurtçu, Almanya'ya gitmeye karar verince ilginç bir plan yaptı. Otobüsle Almanya'ya giden kuzeni, otobüste Yoğurtçu'nun üzerine oturarak onu gizlemeyi başardı ve genç adam bu yolla ülkeye kaçak olarak girdi. 4.5 yıllık kaçak hayatın ardından Alman bir kadınla evlendi ve vatandaşlık aldı. Bir oğlu oldu ve bugün 11 kişinin çalıştığı iki kuaför salonu sahibi bir girişimci oldu. 8 yıl önce Mersin ziyaretinde babasına ait Java marka 50 yıllık motosikleti Almanya'ya götürdü. Ufak tefek dokunuşlarla ilginç bir görünüm kazandırdığı motosikleti ve köpeği Boncuk ile beraber Bielefeld caddelerinde büyük dikkat çekti. Polisler bile fotoğraflar çekmeye başladı. Bir anda fenomen oldu, TV'lere konuk oldu. Almanlar onu 'Çılgın Türk' diye anmaya başladı.

KÖPEKLERİ TIRAŞ EDİYOR

Gürkan Yoğurtçu, bir süre önce sokak hayvanlarına ve haklarına dikkat çekmek için bir kampanya başlattı. Sahip olduğu kuaför salonlarında Almanlara ait köpekleri tıraş etmeye başladı ve bundan kazandığı parayı da Türkiye'ye gönderip barınaklardaki hayvanlar için kullandı. Motosikletiyle geldiği İstanbul Taksim'de vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Gürkan Yoğurtçu, "Köpekleri tıraş ederek her yıl Türkiye'ye 6-7 bin euro para gönderdim. Bu paralar, aşı, bakım ve beslenme için harcandı. Amacım dünya genelinde bir hevesle satın alınıp sokaklara bırakılan hayvanların durumuna, haklarına saygı duyulmasını sağlamak. Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde beni 'Çılgın Türk' olarak anmaya başladılar. Türklere olumsuz bakış açısını sempati bakış açısına çevirdim" dedi.