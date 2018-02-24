İstanbul ve Kayseri’de aile içi şiddette 2 ölü

İstanbul Pendik'te Çetin Yıldız, boşanma aşamasındaki karısı Aysel Yıldız (39), üvey oğlu U.A. (15) ve baldızı Aylin Aksoy'u silahla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaçan Çetin Yıldız yakalanacağını anlayınca olayda kullandığı silahla intihar
etti.
Kayseri'de de mobilya atölyesi işleten Ferhat Y. (40) işyerinde tartıştığı eşi Hatice Y.'yi (37) 5 yaşındaki kızlarının önünde bıçaklayarak öldürdü. Kendisine engel olmak isteyen kuzeni ve çalışanını da bıçaklayan Ferhat Y. bileklerini keserek intihara kalkıştı.