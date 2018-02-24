Odasına kapandı tuvalete bile gitmedi

MAVİ BALİNA KURBANI EVRİM'İN ANNESİ, OĞLUNUN SON İKİ AYDA ÇOK DEĞİŞTİĞİNİ ANLATTI

Türkiye ve dünyada ölümlere yol açan "Mavi Balina" oyununun son kurbanı Bursa'daki Ahmet P. (16) oldu. Benzer vakalar kayıtlara intihar olarak geçerken, Türkiye'deki tek 'Mavi Balina Davası' 5 Mart 2017'de yaşamına son veren Gazi Üniversitesi öğrencisi Evrim Mertin'in ölümüyle ilgili açıldı. Anne Nuran Mertin'in anlattıkları ise dehşeti gözler önüne serdi. Kötü alışkanlığı olmayan oğlunun ölümünden iki ay önce farklı davrandığını söyleyerek, "Bileğinde, bacağında jilet izi görüyordum." dedi.

SALDIRGANLAŞTI

Evrim'in son günlerinde korku filmleri izleyip gece vakti terasa çıktığını anlatan anne, "Çok sinirli ve saldırgan davranmaya başladı. Bir iki gün boyunca odasından hiç çıkmadı hatta yemek yemedi. Tuvalet ihtiyacını bile pet şişelere gideriyordu. Bilgisayarının kamerasını siyah bantla açar kapatır hale dönüştü. Çok tedirgindi. Vücudundaki yaraları sorduğumda 'yanlışlıkla çizdim' diyerek geçiktiriyordu" ifadelerini kullandı.

HALA OYNANIYOR

Aile Avukatı Mehtap Demirhan ise oyunun hala erişime açık olduğunu belirterek, en gelleme çalışmalarının sonuç vermesini umut ettiğini söyleyerek, "Rusya menşeili bir oyun ve İngilizce yazılımı şu an tüm dünyada oynanıyor. Başka çocuklar ölmesin, aileler üzülmesin istiyoruz. Konunun takipçisi olacağız." diyerek aileleri ve yetkilileri uyardı.





130 İNTİHARIN SORUMLUSU

Onlarca intihar vakasından sorumlu tutulan Mavi Balina'nın tasarımcısı 26 yaşındaki Rusya vatandaşı Philipp Budeikin şu an tutuklu. Budeikin oyunun kurbanları için 'Biyolojik Atık' ifadesini kullanıyor. Oyun kişilerden birçoğu şiddet içeren 50 talimatın yerine getirilmesini istiyor. Sonunda ise görevleri yerine getirip oyunu bitiremeyen kullanıcılara, 'Öl, nasıl olsa yeniden doğacaksın' telkini yapılıyor.

SON KURBANLAR

Mavi Balina oyununun son kurbanı 16 yaşındaki Ahmet P. oldu. Bursa'da halı sahanın tellerine kendini asarak intihar etti. Ölümüne şahit olan arkadaşı Batuhan K. de sinir krizi geçirip TIR'ın önüne atladı. (Akşam)