Öldürülen karısının ardından son kez baktı

İstanbul
'un Fatih
ilçesi Ayvansaray semtinde yaşayan 82 yaşındaki Hasan Kaya cuma namazını kıldıktan sonra döndüğü evinde karısı Hüsniye Kaya'yı (80) kanlar içerisinde yerde yatar halde buldu. Yaşlı adamın bağırarak yardım istemesi üzerine eve koşan komşular polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaşlı kadına yaklaşık 45 dakika kalp masajı yapıp hayata döndürmeye çalıştı. Kadının hayat belirtisi vermesi üzerine ağır yaralı kadın, Fatih'teki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hüsniye Kaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hüsniye Kaya'nın sırtından bıçaklandığı ve darp edildiği belirlenirken kolunda bulunan 5 bileziğin de kayıp olduğu anlaşıldı. Hırsızlık amacıyla öldürüldüğü düşünülen yaşlı kadının katilinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Yaşlı kadının damadı Ali Oruç, "Camdan bakar, tanımadığı kişilere kapıyı açmazdı. Gelen kişi muhtemelen tanıdık birisiydi" diye konuştu.