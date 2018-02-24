Sabah sporu cinayetinde 18 yıllık uyuşturucu bağı

İstanbul
Ataköy'de sabah sporundan dönen Kemal Serdar Sitoci (69) uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Olay dün sabah saatlerinde Bakırköy'de Ataköy 1. Kısım Yeni Fişekhane Caddesi'nde yaşandı. Görgü tanıklarına göre, Tuncelili eczacı Kemal Serdar Sitoci, sabah sporundan evine dönerken yanına yanaşan kimliği belirsiz bir şahıs adres sordu. Aynı şahıs, bir süre sonra Sitoci'ye 7 el ateş ederek hızla kayıplara karıştı. Ağır yaralı halde özel bir hastaneye kaldırılan
Sitoci vücuduna isabet eden 7 kurşunla hayatını kaybetti. Sitoci'nin ölümüyle ilgili polis inceleme başlattı. İddialara göre Kemal Serdar Sitoci'nin geçmişte uyuşturucu
kaydı var. Yakalandığı 1995 ile 1999 arasında Hollanda'da uyuşturucu satışından hüküm giydi. Daha sonra ise sınır dışı edilerek Türkiye'ye gönderildi. UYUŞTURUCU TİCARETİ LİSTESİNDE
Almanya Polisi'nin 1993'teki raporlarında, Sitoci'nin adının Avrupa'da uyuşturucu ticareti yapanlar arasında yer aldığı ve Sitoci'nin 4 isimle birlikte uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Hüseyin Baybaşin'in kontrolü altında olduğu bilgilerinin geçtiği ifade edildi. 2000'de Bahçelievler'de ele geçirilen 107 kilogram eroinde de Sitoci'nin adı geçti. Aracın sürücüsü İ.Y., aracı Musa ve Kemal Serdar Sitoci'nin verdiğini öne sürdü. OTELİNİ SATMIŞTI
?Sitoci'nin İstanbul Gedikpaşa'daki otelini borçları nedeniyle 2005'te sattığı belirlendi. Sitoci cinayet
inin geçen yıl kasımda Bakırköy'de öldürülen avukat Kudbettin Kaya cinayetiyle ilişkisi de araştırılıyor.