Son Dakika Haberi: 15 Temmuz gazisi doktor Afrin'deki Mehmetçik için gönüllü oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde yaralanan 15 Temmuz gazisi Dr. Mehmet Celal Almaz, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e destek olmak için Afrin'e gitti.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığından edindiği bilgiye göre, ülke genelinde il sağlık müdürlüklerinden ekipler, belli aralıklarla bölgede görev yapan Mehmetçik'e sağlık hizmeti sunmak için harekat bölgesine gidiyor.

ŞİFA DAĞITACAK

Bu kapsamda, Ankara UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri) koordinatörlüğünde bir ekip daha Mehmetçik'e destek eli uzatmak ve şifa dağıtmak üzere yola çıktı.

Ankara Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde yer alan hekimlerden Dr. Mehmet Celal Almaz da Zeytin Dalı Harekatı için sınıra yakın bölgelerde oluşturulan acil sağlık birimlerinde görev yapmak için gönüllü olarak yola çıktı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde helikopterden açılan ateş sonucu 15 yerinden yaralanan Dr. Almaz, harekat bölgesinde Mehmetçik'e sağlık hizmeti verecek.

"15 TEMMUZ'DA VERDİĞİMİZ MÜCADELEYİ YİNE VERECEĞİZ"

UMKE ekibindeki diğer sağlık çalışanlarıyla 20 gün boyunca sınırda görev yapacak Almaz, "15 Temmuz gecesi Külliye önünde helikopter saldırısıyla vuruldum. Vücuduma 15 tane şarapnel parçası saplandı, bacağım kırıldı." dedi.

Darbecilere direnen Almaz, o gece yanındaki birçok kişinin şehit olduğunu ifade ederek, şunları anlattı:

"Bu hainler bizi yıldıramadılar, düşmanın adı ne olursa olsun, içten ya da dıştan olsun hepsine 15 Temmuz'da verdiğimiz mücadeleyi yine vereceğiz. Bugün de yine Afrin'de kahraman Mehmetçiğimize destek vermeye devam etmek için gönüllü olarak vazife aldım."

Almaz, Zeytin Dalı Harekatı'nın, Türkiye'nin terörle mücadele sürecinde önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Sağlık çalışanları olarak, terörle mücadelede her zaman devletimizin yanındayız." diye konuştu.