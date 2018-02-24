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ye ‘bizi çok gezdirdin’ dayağı

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2018
Taksiciye ‘bizi çok gezdirdin’ dayağı
'da İranlı turistler, fazla dolaştıran ve yüksek ücret isteyen bir yle kavgaya tutuştu. Yaşanan kavga, karakolda bitti. Olay, Taksim'de önceki gün yaşandı. Adını vermek istemeyen İranlı karı-koca ve kızları, Cağaloğlu'ndaki İran Başkonsolosluğu önünde taksiye bindi ve Taksim'e doğru yola çıktı. Daha önce de aynı güzergâhta taksiye binen turistler, hesabın 16 lira tutmasını bekledi. Ancak taksimetre 25 lirayı gösteriyordu. Turistler, ücreti isteyen taksici S.K.'ye parayı öderken "Eğer bizi kandırıp fazla para alıyorsan, Allah belanı versin" dedi. Taksici de turistlere bela okudu. Aralarında kavga çıktı. İddiaya göre; S.K. turiste yumruk attı. Anne-kız da taksiciye çantalarla saldırdı. Görgü tanıkları araya girdi ve kavgayı ayırdı. Taksim Polis Merkezi'ne götürülen taksici ve turistler, birbirlerinden şikâyetçi oldu.
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Taksiciye ‘bizi çok gezdirdin’ dayağı
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