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Tarihi an

’daki yeni havalimanı inşaatının yüzde 80’i biterken, 3 bin 750 metre uzunluğundaki pistin ışıkları da ilk kez yakıldı

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2018
Tarihi an
Dünyanın en büyük havalimanları arasında yer alacak olan ve 29 Ekim'de ilk etabı açılacak Yeni Havalimanı'nda dün tarihi anlardan biri yaşandı. Şu ana kadar yüzde 80'i biten havalimanı inşaatında 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre enindeki bir pistin ışıkları gün batımıyla birlikte ilk kez yakıldı. İGA İnşaat CEO'su Yusuf Akçayoğlu instagram hesabından pistin fotoğrafını paylaştı.

İLK İNİŞİ ERDOĞAN YAPACAK
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yeni havalimanı pistinin bütün testlerinin tamamlandığını belirterek, "İlk iniş için Sayın Cumhurbaşkanımıza davetimizi ilettik. pistimizi hazır hale getirmek önemliydi" ifadesini kullandı. Basında yer alan ilk iniş için 26 Şubat tarihinin doğru olmadığını kaydeden Arslan, ilerleyen bir tarihte bu inişin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşeceğini söyledi. Bakan Arslan, havalimanında sona yaklaşıldığını, hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.
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Tarihi an
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