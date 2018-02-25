Ahırda hırsızlık kanlı bitti

Kocaeli
'nde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Ergin Yılmaz (62) ve eşi Fatma Yılmaz (57) gelen sesler üzerine ahıra gitti. Ahırın kapısının açık olduğunu gören Ergin Yılmaz, içeride elinde pompalı tüfek bulunan hırsız ile karşı karşıya geldi. İddiaya göre tüfeği ateşleyen hırsız ahırın önünde bulunan ev sahibi Fatma Yılmaz'ı başından yaraladı. Silah sesi üzerine olay yerine gelen mahalle sakinleri, şüpheliyi lüks bir otomobile binip kaçmak isterken yakaladı ve darp etti. Bu sırada dışarıda bir kamyonda bekleyen şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Başından yaralanan Fatma Yılmaz ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mahalle sakinleri tarafından yakalanan ve darp edilen hırsız polis ekiplerince gözaltına alınarak Seka Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri olay yerinden firar eden diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.