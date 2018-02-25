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Ay’da sanılandan daha fazla su var

Giriş Tarihi: 25.2.2018
Ay’da sanılandan daha fazla su var
Bilim adamları 'nın uydusu Ay'da sanılandan çok daha yaygın ve bol miktarda su bulunduğunu keşfetti. Amerikan Havacılık ve Ajansının () ay keşif uydusu Lunar Reconnaissance Orbiter'ın (LRO) ölçüm araçlarını kullanan uluslararası araştırma ekibi, suyun Ay'ın tüm enlemlerinde, zamana veya yer oluşumuna bakılmaksızın var olduğunu tespit etti. Araştırmaya önderlik eden ABD'nin Colorado eyaletindeki Uzay Bilimi Enstitüsü'nden Joshua Bandfield, "Günün hangi saatinde veya hangi enlemde olursa olsun su sinyallerinin sürekli mevcut olduğunu görüyoruz" dedi. Daha önce yapılan araştırmalarda Ay'da suyun yalnızca kutup enlemlerinde buz halinde muhafaza edildiği, su sinyallerinin Dünya zamanıyla 29,5 gün süren ay günü içinde azalarak yok olduğu ileri sürülmüştü. Yeni keşif, bu teorileri yalanlıyor. Araştırmacılar bulguların Ay'a suyun nasıl ulaştığı ve su kaynaklarından istifa edilip edilemeyeceğinin anlaşılması açısından faydalı olacağını umuyor. Araştırmanın bulguları "Nature Geoscience" dergisinde yayımlandı.
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Ay’da sanılandan daha fazla su var
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