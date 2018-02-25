Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Boğazındaki iğneyle tam 18 yıl yaşadı

Boğazındaki iğneyle tam 18 yıl yaşadı

’nın Soma ilçesinde 3 yaşındayken olduğu bademcik ameliyatında boğazında ameliyat iğnesi unutulan 21 yaşındaki Meltem Cansız, o iğneden tam 18 yıl sonra geçirdiği başarılı bir operasyonla kurtuldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 25.2.2018 11:00
Boğazındaki iğneyle tam 18 yıl yaşadı

Soma Devlet Hastanesi'nde bademcik şikayetiyle 1999 yılında ameliyat olan Meltem Cansız'ın boğazında iğne unutuldu. 18 yıl boyunca boğazında iğne ile yaşayan ve şu anda 21 yaşında olan Meltem Cansız'ın tüm hayatı acı ve ağrılarla geçti. Boğazındaki iğnenin acıları günden güne yıldan yıla artan Meltem Cansız, 11 yıl sonra 14 yaşında iğnenin fark edilmesiyle Ege Üniversitesi'nde bıçak altına yattı ancak ameliyatı başarısız geçti. Lise öğreniminden sonra sağlık sorunları nedeniyle üniversiteye hazırlanamayan Meltem Cansız, acılarına rağmen yılmadı sabırla bekledi ve geçirdiği başarılı ameliyatla o iğneden 18 yıl sonra kurtuldu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Boğazındaki iğneyle tam 18 yıl yaşadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN