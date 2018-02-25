İlkokul öğretmenine taciz soruşturması

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Beşiktaş'taki bir okulda sınıf öğretmeni M.K. hakkında, öğrencilerini 'Sizi çiğköfte gibi yoğuracağım' diyerek kucağına oturtup taciz ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 3. sınıftan bir öğrenci annesine öğretmenin kendisine ve arkadaşlarına masaj yaptığını söyledi. Anne, okul yönetimine durumu anlattı. Öğretmen ile konuşan okul müdürü ise durumu geçiştirmeye çalıştı. Savcılığa ihbarda bulunan annenin şikayeti sonrası söz konusu öğretmenin sınıfındaki öğrencilerin pedagog eşliğinde ifadesine başvuruldu. Öğrencilerin hepsi, öğretmenlerinin kendilerine dokunduğunu anlattı. Rapor sonrası öğretmen hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.