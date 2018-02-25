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İlkokul öğretmenine taciz soruşturması

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2018
İlkokul öğretmenine taciz soruşturması
Beşiktaş'taki bir okulda sınıf öğretmeni M.K. hakkında, öğrencilerini 'Sizi çiğköfte gibi yoğuracağım' diyerek kucağına oturtup taciz ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 3. sınıftan bir öğrenci annesine öğretmenin kendisine ve arkadaşlarına masaj yaptığını söyledi. Anne, okul yönetimine durumu anlattı. Öğretmen ile konuşan okul müdürü ise durumu geçiştirmeye çalıştı. Savcılığa ihbarda bulunan annenin şikayeti sonrası söz konusu öğretmenin sınıfındaki öğrencilerin pedagog eşliğinde ifadesine başvuruldu. Öğrencilerin hepsi, öğretmenlerinin kendilerine dokunduğunu anlattı. Rapor sonrası öğretmen hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
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İlkokul öğretmenine taciz soruşturması
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